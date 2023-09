„Die Leute essen jetzt sogar mehr Kebab!“

In den vergangenen Tagen ist die Fleischqualität bei Kebabständen in Verruf geraten. Besonders der Tod eines 63-jährigen Kärntners sorgte dabei für Aufregung. Der Pensionist verstarb an einer Salmonellenvergiftung, nachdem er einen Kebab gegessen hatte. Seither hagelt es Kritik, in Wien kam es zu einer Razzia unter dem Motto „mit scharf“. krone.tv hat nachgefragt, wie hoch das Interesse nach mehr Transparenz bei der Zutatenbeschaffung für Kebabfleisch ist.