Bayerns Vize-Chef seit Jugend „kein Antisemit“

Aiwanger: „Kann so oder so interpretiert werden“

Die Anschuldigungen wiegen schwer, nun meldete sich auch Aiwanger selbst öffentlich zu Wort - eine wirkliche Entkräftigung sieht dabei aber wohl anders aus. Im Interview mit der deutschen „Welt“ erklärte er, dass „in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden“ könne.