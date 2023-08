Korb für Sturm: Jetzt wird die Zeit knapp!

Der hätte eigentlich Edvin Kurtulus heißen sollen. Der 23-jährige Teamspieler vom schwedischen Erstligisten Hammarby war auf der Schattenkader-Liste ganz oben, Sturm hatte den Nordmännern auch schon ein Angebot in der Höhe von 2,3 Millionen Euro vorgelegt. Doch nein, Mittwochabend bekamen die Schwarzen einen Korb: Kein Kurtulus-Wechsel an die Mur! Offenbar wollte der Spieler nicht. Stress pur jetzt noch für Schicker & Co - Freitag Mitternacht endet die Übertrittszeit.