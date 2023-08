Menschlichkeit siegt beim Wüthrich-Abgang

Schon im Vorjahr hatte Wüthrich ein äußerst lukratives Angebot aus einer nicht sehr attraktiven Liga am Tisch. Sturm konnte ihn zum Bleiben überreden. Und sicherte ihm mündlich zu: Sollte einmal ein Angebot aus einer Top-5-Liga kommen, legen wir dir nichts in den Weg! Das ist nun eingetrudelt. Schicker: „Wenn er mit 28 so eine Chance bekommt, wollen wir sie ihm nicht verbauen. Da muss man Menschlichkeit zeigen.“