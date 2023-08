Wenn schnelles Geld aus Internet zum Albtraum wird

„Gehöre auch du zu den reichsten fünf Prozent“, mit solchen und ähnlichen Slogans werben Betrüger immer öfter in Sozialen Medien. Vor allem Jugendliche fallen auf solche Betrugsmaschen schnell herein und werden „abgezockt“. Wenn das Geld einmal weg ist, ist es so gut wie unmöglich, es zurück zu bekommen.