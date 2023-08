So startet Ihr Kind mit Freude ins neue Schuljahr

„Schüler, die sich bereits in den letzten Ferientagen mental auf das neue Schuljahr einstellen, empfinden die Rückkehr ins Klassenzimmer meist angenehmer, weiß die promovierte Psychotherapie-Wissenschaftlerin Ingrid Pirker-Binder aus jahrelanger Erfahrung in ihren Praxen in Eisenstadt und Wien. Daher empfiehlt sie neben zeitigerem Zubettgehen, reduziertem Computer-Konsum und dem Zusammensuchen der Schulsachen auch Einstimmungsgespräche zwischen Eltern und Kindern.