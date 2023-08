Zuckersüß! Ex-Skistar erneut im Baby-Glück

„Ein Platz in der Startaufstellung ist noch frei“

Das gaben die beiden in einem zuckersüßen Posting bekannt. Dieses zeigt Ellie und Lio auf ihren Bobbycars. Wagen Nummer drei ist noch unbesetzt. „Ein Platz in der Startaufstellung ist noch frei, welch ein Glück, denn wir erwarten Baby Nummer drei“, schreibt Janka, der mit seiner Familie in Obersaxen lebt.