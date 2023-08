Rapids Unruhe ist nur ein Kindergeburtstag

Wie Rapid ließ auch Fiorentina am Sonntag Punkte in der Liga liegen, nur 2:2 nach 2:0-Führung gegen Lecce. Wobei Trainer Vincenzo Italiano im Vergleich zum 0:1 in Hütteldorf seine Elf gleich an sechs Positionen veränderte. Kurioserweise auch im Tor: Pietro Terracciano hatte seinen Coach in Wien vor allem mit seinen Abschlägen zur Weißglut gebracht, jetzt feierte der Däne Oliver Christensen, für 4,5 Millionen Euro von Hertha BSC geholt, sein Debüt. Ohne Parade. Die einzigen beiden Lecce-Schüsse saßen.