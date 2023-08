Vor dem Rückspiel: Fiorentina macht‘s Rapid nach

In Turin erwischte Bologna den besseren Start und ging durch Lewis Ferguson verdient in Führung (24.). Im zweiten Spielabschnitt legte Juventus einen Zahn zu und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Es dauerte allerdings bis zur 80. Minute, ehe Dusan Vlahovic zum Ausgleich einköpfelte. Anschließend drängte Juve auf den Sieg, musste sich am Ende aber mit dem leistungsgerechten Remis zufriedengeben.