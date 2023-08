Familiendrama um schwedische Langlauf-Ikone

Großvater „war mein größter Unterstützer“

Charlotte Kalla ist am Boden zerstört, ihr Großvater brachte sie zum Langlaufsport und begleitete sie während ihrer gesamten, höchst erfolgreichen Karriere. „Er war mein größter Unterstützer. Ich bin unglaublich dankbar für all das, was ich mit ihm erleben durfte“, wird die 36-Jährige zitiert.