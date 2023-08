Rot-Pink: Wo es in der Koalition heftig kracht

Koalitionen sind nie Liebes-Ehen - und so überrascht es nicht, dass es auch bei den nach außen hin schönsten Polit-Beziehungen irgendwann heftig kriselt. So auch bei der Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig und Neos-Chef Christoph Wiederkehr. Jüngstes Beispiel: der Heumarkt-Turm, dem die Stadtpinken die Zustimmung verweigern.

Im Rathaus sehen die Roten das als Mega-Foul des Koalitionspartners - an das sie sich gewöhnen müssen. Denn: Je näher die Wahl kommt (geplant Herbst 2025), umso mehr werden die Neos ihr Profil schärfen.