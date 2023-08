Schlepper raste gegen Auto: Fünf Schwerverletzte

Der Laderaum voller Migranten - so fuhr ein Schlepper mit einem Kastenwagen der Polizei in Ungarn davon. An der Grenze in Deutschkreutz drehte er um und raste Richtung Sopron retour. Der Flüchtlingstransporter krachte mit dem Auto einer Österreicherin zusammen. Fünf Unfallopfer kamen ins Spital!