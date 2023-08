Erleichterungen für Tempo 30 noch heuer geplant

Landeshauptmann Haslauer hält sich bedeckt

Wann und wie er auf die Bundes-ÖVP in Sachen 30er-Gesetzesänderung einwirken werde, will Landeshauptmann Wilfried Haslauer nicht sagen. Er halte „einen konstruktiven Austausch mit den Kommunen“ für nötig, so Haslauer auf Anfrage der „Krone“.