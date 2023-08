Mittagessen für Schüler wird deutlich billiger

Land stellt eine Million Euro zur Verfügung

Zusätzlich wird die Einkommensgrenze angehoben, damit mehr Eltern anspruchsberechtigt sind. Je nach Haushaltseinkommen und Preis des Mittagessens kann der Zuschuss 25, 50 oder sogar 75 Prozent des Essensbeitrages ausmachen. Das Land stellt in Summe rund eine Million Euro zur Verfügung. Die Förderung wird zudem nicht im Nachhinein refundiert, sondern im Voraus in Abzug gebracht, der zu zahlende Essensbeitrag verringert also. Die maximale Förderhöhe ist sozial nach Einkommen gestaffelt.