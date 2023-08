Acht Baustellen in einem Ort sorgen für Probleme

Viel Fortschritt, viele Beschwerden

Weiters verlegt die Firma Palfinger die Kapellenstraße um rund 20 Meter. In Lengau werden aber nicht nur Straßen erneuert. Die ÖBB verlängerten einen Bahnsteig und mussten deshalb die Eisenbahnkreuzung Ledl in Teichstätt sperren. „Zusätzlich verbaut die Firma R-Link von Friedburg bis Schneegattern das Breitband. Zwei Löschwasserbehälter und ein Urnenfriedhof in Schneegattern wurden ebenfalls in den letzten Wochen fertiggestellt“, sieht Rippl die vielen Baustellen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es geht viel weiter, es gibt aber leider auch sehr viele Beschwerden!“