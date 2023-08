Charles entzieht Selfmade-Millionär seinen Orden

2008 war es Queen Elizabeth, die dem Millionen-schweren PR-Berater Anthony Bailey den Titel „Officer of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire“ verlieh. Nur ein Jahr zuvor schloss dieser mit der Urenkelin des Erzherzogs Franz Ferdinand im Stift St. Peter in Salzburg den Bund fürs Leben. Mit rund 600 geladenen Gästen (darunter auch Lord Nicholas Windsor) galt die Hochzeit als das glanzvollste Society-Event des Jahres.