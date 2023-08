Häuser abgedeckt und Mann von Garagentor getroffen

Segler vom See gerettet

In Frauenstein im Bezirk Kirchdorf an der Krems wurde der Dachstuhl eines Wohngebäudes teilweise abgedeckt, in Micheldorf in Oberösterreich fegten Windböen bis zu 122 Km/h eine Gartenhütte und zahlreiche Baustellenabsicherungen weg. In Leonstein ragte ein Baum in die Fahrbahn, dieser wurde von der Feuerwehr entfernt, auch in Kirchdorf an der Krems blockierte ein Baum die Straße.