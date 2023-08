Schmutzige Schuhe: Mutter warf Messer nach Sohn

Wegen der schmutzigen Schuhe ihres Sohnes (17) ist eine 46-Jährige in einer Wohnung in der Kundratstraße in Wien-Favoriten am Mittwochabend völlig außer sich gewesen. Die Frau soll während des Streites plötzlich ein Messer gezückt haben, ihn damit bedroht und es dann nach ihm geworfen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.