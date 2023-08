Transfer-Wende im Poker um Sergio Ramos

Stolze Summer gefordert

So muss sich Galatasaray für die Champions League qualifizieren (der Klub steht im Play-off), zudem wünscht sich Ramos einen Zweijahresvertrag, der ihm jährlich 15 Millionen Euro einbringt. Aktuell soll das Angebot seitens der Türken bei fünf Millionen plus Boni liegen, allerdings schreiten die Verhandlungen in hohem Tempo voran, heißt es.