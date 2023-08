1000 Liter Natronlauge floss über Firmengelände

Gleich drei Feuerwehren rückten am Dienstagmorgen in Ludesch (Vorarlberg) aus. Auf einem Betriebsgelände waren rund 1000 Liter Natronlauge ausgetreten. Da die Lauge stark verdünnt war, wurde diese mit viel Wasser in den Abwasserkanal gespült, um Schlimmeres zu verhindern.