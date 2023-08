Regio-Stadtbahn bringt Linz mehr, als sie kostet

Hohe Wertschöpfung

Demnach sind durch den Bau der Regional-Stadtbahn positive Wirtschaftsimpulse zu erwarten: 83 Prozent der Gesamtinvestition würden von österreichischen Unternehmen erbracht. Damit würden pro einer Million Euro Investition alleine in Oberösterreich etwa 530.000 Euro Bruttowertschöpfung ausgelöst, 6,4 Beschäftigungsverhältnisse gesichert bzw. geschaffen sowie Löhne und Gehälter in Höhe von 300.000 Euro ausgezahlt, heißt es in der Studie. Zudem fließen pro einer Million Euro Investition 360.000 Euro an Steuern zurück an die - bundesweite - öffentliche Hand.