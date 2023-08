Sci-Fi-Game„The Invincible“ erscheint im November

Bei dem Warschauer Spielestudio arbeiten ehemalige Entwickler von CD Projekt Red („The Witcher“, „Cyberpunk 2077“), Know-how in Sachen RPG-Entwicklung sollte also vorhanden sein. Statt in Fantasy-Welten oder dystopische Cyberpunk-Zukunftsvisionen entführen sie diesmal aber in eine an alte Science-Fiction-Streifen angelehnte Welt namens Regis 3.