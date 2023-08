Mädchen eine Stunde lang im Attersee vermisst

Auf der Donau, am Wolfgangsee und jetzt auch noch in Litzlberg am Attersee: Badespaß kann schnell zur Gefahr werden. Ohne genügend Vorsicht treibt man hinaus aufs Wasser, wenn man nicht schwimmen kann, wird der Badetag zum Albtraum. Ein 12-jähriges Mädchen hatte beim Baden am Attersee noch Glück.