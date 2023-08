Britney Spears lässt nach Ehe-Aus Hüllen fallen

Spears ließ sich von „Freund“ ablecken

Wenig später ging noch ein weiterer Clip online. Darin zeigt sich die Sängerin zwar völlig bekleidet, aber sorgt dennoch für Stirnrunzeln. Denn während sie sich vor der Kamera in Pose wirft, huscht ein junger Mann ins Bild, der vor der 41-Jährigen in die Knie geht, um ihr von unten nach oben über ihr Bein zu lecken. In weiterer Folge ist zu sehen, wie gleich mehrere Burschen Spears auf Händen tragen.