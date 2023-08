Wilde Details zu Ehe-Aus von Spears und Asghari

Asghari will mehr Geld von Spears

Wie es heißt, habe Asghari vor, den Ehevertrag, der das Vermögen der Sängerin schützt, anzufechten, den er und Spears vor der Hochzeit unterschrieben hatten. Sollte die Sängerin ihrem Noch-Ehemann diesbezüglich nicht entgegenkommen, so werde er „mit außerordentlich peinlichen Informationen über Britney an die Öffentlichkeit gehen“, so die Drohung.