Zeugen-Jehovas-Kongress endet ohne Zwischenfälle

Auch Kongress in Graz ohne Zwischenfälle

Kurz vor dem Vorfall hatten die Zeugen Jehovas in Graz einen Kongress abgehalten, bei dem es ebenfalls zu keinen Zwischenfällen kam. Der Abschluss der diesjährigen Kongress-Serie in Österreich unter dem Motto „Übt Geduld“ findet vom 25. bis 27. August in der Olympiahalle in Innsbruck statt. Auch dort würden nun die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.