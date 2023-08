Anschlag in Leibnitz: „Keine 08/15-Sprengsätze“

In Wien geht am Sonntag der Kongress der Zeugen Jehovas mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen über die Bühne. Grund: Am Freitag waren im steirischen Leibnitz zwei Sprengsätze an Fahrzeugen von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft explodiert. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.