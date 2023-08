„Carmen begleitet mich schon ein Leben lang“

Sie haben in Interviews gesagt, dass Sie Carmen nicht ewig singen wollen. Nehmen Sie hier in Graz vielleicht sogar Abschied von der Rolle?

Selbst wenn ich diese Frage mit einem Ja beantworten würde, wäre es wahrscheinlich nicht der Fall, denn, wie ich gerne sage, entscheiden die Theater und Regisseure mehr oder weniger über den Weg eines Sängers. Sobald man eine großartige Carmen singt, kann man sicher sein, dass die Angebote, eine weitere Carmen zu singen, in den nächsten Jahren nicht aufhören. Um ganz ehrlich zu sein, wird meine Carmen ein wenig müde, aber andererseits ist es für mich immer eine Herausforderung, nach etwas Neuem in ihr zu suchen - wer hat gesagt, dass Carmen nicht letztendlich erwachsen, reif, leidenschaftlich und weise sein kann? Andererseits freue ich mich außerordentlich darüber, dass sich für mich ein neues Universum von Verdi und Wagner eröffnet hat. Mal sehen, wohin mein Weg mich führen wird.