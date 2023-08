Wehrschütz: „Habe keine prorussische Haltung“

„Sehr geehrte Leserinnen und Leser der ,Krone‘!

Bei der ,ZiB1’ zur Korruption in den ukrainischen Streitkräften ist mir ein Fehler unterlaufen. Wir haben ein Video gezeigt, das nicht die Verhaftung eines Wehrunwilligen, sondern nach Darstellung des SBU die Festnahme eines Spions zeigt. Der Fehler unterlief, weil wir aus seriöser österreichischer Quelle 77 derartige Videos erhalten und das verwendete nicht mehr gesondert überprüft haben. Dieser Fehler wird mir eine Lehre sein, denn er ist der erste dieser Art in 23 Jahren als Korrespondent. Das Gesagte ändert nichts daran, dass die Berichterstattung in der ,ZiB1‘ über die Korruption in den ukrainischen Streitkräften an sich korrekt war und ist. Zweitens: Ich habe nie behauptet, dass in der Ukraine nicht gegen korrupte Personen ermittelt wird oder diese Personen ihr Amt verlieren.