Bisheriger Feuz-Coach neuer Chef unserer Ski-Asse

„Parasportler reisen auch nach Chile“

Roswitha Stadlober, Präsidentin von Ski Austria, strahlte: „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, so einen Experten für unser Paraskiteam zu gewinnen. Seine Expertise im Speed-Bereich ist groß und mit seiner ruhigen Art kann er das Team sicher gut führen, das ist wesentlich. Der Paraskisport ist eine sehr erfolgreiche Sparte davon, die wir voll integriert haben. Das zeigt auch die Zusammenarbeit im gesamten Alpin-Team. So werden die Parasportler ebenso nach Chile reisen und dort, so weit es geht, gemeinsam mit den Alpinen trainieren und sich gegenseitig in Sachen Trainingsutensilien etc. unterstützen.“ Hermann Mayrhuber, sportlicher Leiter des Paraski-Teams, ist überzeugt: „Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner menschlichen Art ist er der ideale Mann, um gemeinsam mit unseren Athleten an die bisherigen Erfolge anknüpfen zu können