Was tun gegen „kranke“ Gesundheitsversorgung?

Wegen fehlenden Personals läuft die Pneumologie im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr bis 28. August nur im Notbetrieb. Nach einem entsprechenden „Krone“-Bericht am Donnerstag meldet sich nun die Landes-SP zu Wort: Die Gesundheitsversorgung in OÖ sei „schwer krank“, die Ausrufung des Notbetriebs in Steyr ein Symptom dafür. Die Ursache liege im „Versagen der ÖVP-geführten Regierungen in Bund und Land“, meint SPÖ-Chef Michael Lindner.