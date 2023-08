Mehr als nur eine Versicherung in Kärnten

In der Krise zeigen Kärntnerinnen und Kärntner immer wieder großes Herz: Ob tatkräftige Hilfe in der eigenen Nachbarschaft oder große Spendenbereitschaft - in Kärnten wird starke Gemeinschaft gelebt! Gepaart mit einer positiven Grundhaltung und einer Portion Zuversicht und Lebensfreude entsteht so das #kaerntnerlebensgefuehl, das Land und Leute so einzigartig macht. Als einziges regionales Versicherungsunternehmen trägt die Kärntner Landesversicherung dieses Lebensgefühl nicht nur in ihrer unternehmerischen DNA, sondern stellt es jetzt auch in den Mittelpunkt einer Kampagne, mit der ein wochenlanges Rätselraten endet.