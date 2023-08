Fußgängerampel-Schaltung: Sind Grünphasen zu kurz?

Dass viele Straßen Wiens nur für fitte junge Fußgänger während der Grünphase sicher zu queren sind, sorgt für Kritik. Das will die Stadt so nicht auf sich sitzen lassen. Fußgängerbeauftragte Petra Jens ist nämlich überzeugt: Zu-Fuß-Gehen werde immer angenehmer in Wien.