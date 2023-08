Alter schützt vor Ehrgeiz nicht

Fast 40 Jahre nach dem Erstkontakt treten die beiden in Freundschaft verbundenen Mimen gegeneinander an: Lauterbach und Ochsenknecht duellieren sich am Samstag (19. 8.) in der Show „Schlag den Star“ (20.15, PRO 7). Moderiert wird das Live-Spektakel von Elton, Kommentator ist Ron Rigguth.