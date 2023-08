Mysteriös! Zehn Handballer bei WM verschwunden

Laut der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ blieben drei Spieler im Mannschaftshotel in Rijeka zurück, von zehn Akteuren fehlt jede Spur. Am vergangenen Mittwoch hatten die Aktuere das Gelände ohne Erlaubnis verlassen. Zwei WM-Spiele am Donnerstag und Freitag gegen Bahrain und Neuseeland wurden 10:0 gegen Burundi gewertet. Zuvor hatte Burundi seine drei WM-Spiele allesamt verloren und wurde nach dem Abtauchen der zehn Spieler vom Turnier ausgeschlossen.