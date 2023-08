Raus aus der Wohnung: Vielen geht das Geld aus

Steigerung kaum abzuwenden

Immerhin 274 Mal musste im ersten Halbjahr in Oberösterreich eine Zwangsräumung vollstreckt werden. Nur in der Steiermark (331) und in Wien (1694) wurden mehr Wohnungen zwangsmäßig geräumt. Zum Vergleich: 2022 gab es in Oberösterreich 522 Delogierungen, 2021 waren es nur 462, was wohl auf die Corona-Maßnahmen zurückzuführen ist. „Aber eine Delogierung ist erst der letzte Schritt. Das dauert Monate, bis das vollzogen ist“, so Hager-Wildenrotter zur „Krone“. Sie rechnet deshalb auch mit einem massiven Anstieg in den kommenden Monaten. „Wir haben derzeit schon so viele Räumungsklagen wie im vorigen Jahr bis November“, sagt sie.