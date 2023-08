Scheiden tut weh - nur den Anwälten nicht

In guten wie in schlechten Zeiten: Hierzulande herrscht seit der Pandemie in Sachen Hochzeit großer Aufholbedarf, alleine im Vorjahr heirateten laut Statistik Austria exakt 47.482 Paare standesamtlich. Somit gab es 2022 deutlich mehr Jaworte als vor Corona. Die Kehrseite der (Liebes-)Medaille sieht jedoch anders aus.