Tom Brady sah seinen neuen Klub siegen

„Ein Moment, den ich nie vergessen werde“

In Birmingham besuchte Brady auch einen beliebten Pub der Fans. „Von dem Moment an, als wir das “The Roost„ betraten, bis zu der Sekunde, in der der Elfmeter im Netz landete, war eure Energie demütigend und ein Moment, den ich nie vergessen werde. Vielen Dank an alle Fans, die uns mit offenen Armen in diese Familie aufgenommen haben“, so Brady weiter.