Mann verlor beim Schwimmen Bewusstsein und starb

Der 55-Jährige aus Marchtrenk schwamm am Sonntag gegen 18.15 Uhr in Hörsching beim dortigen Rutzingersee am Ostufer in Richtung Westufer. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte dieser das Bewusstsein verloren haben und trieb reglos an der Wasseroberfläche.