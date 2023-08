Neue Hitzewelle: 32 Grad und es wird noch heißer

Das nahezu gleiche Bild am Mittwoch: Oft scheint die Sonne, im Tagesverlauf werden die Quellwolken aber häufiger und ausgehend vom Bergland steigt die Regenschauer- und Gewitterneigung an. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost bis Süd, in Gewitternähe mit starken Böen. 14 bis 20 Grad hat es in der Früh, 27 bis 32 Grad am Nachmittag.