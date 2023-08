Unfallopfer schlug trotz Verletzungen um sich

Der Mann war um 7.16 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand in Neuhofen/Krems zu Fuß in Richtung Kematen/Krems unterwegs. Er ging in Begleitung seiner 25-jährigen Freundin am Gehsteig neben der B139. Dabei stolperte er laut eigenen Angaben aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Fahrbahn und wurde vom ankommenden Pkw, gelenkt von einer 23-Jährigen, erfasst.