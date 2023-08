Bei Feuerwehrfest verschwanden zwei Verkehrstafeln

Irgendwer hat jetzt bei sich zuhause zwei 30er-Taferl herum stehen- und weiß wahrscheinlich nicht, wozu: Bei einem Feuerwehrfest in Neukirchen an der Vöckla verschwanden am 5. August diese Verkehrszeichen. Weil sie seither nicht mehr aufgetaucht sind, sucht nun die örtliche Polizei nach Zeugen des Vorfalles.