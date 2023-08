10.000 Attentäter-Namen in geheimer IS-Datenbank

Was mit einem abgehörten Gespräch von Geheimdienst-Zielen in einem Istanbuler Café begann, könnte zum spektakulärsten Durchbruch in den Ermittlungen gegen die islamistische Terrororganisation IS führen. Bei dem filmreifen Spionage-Krimi geht es um eine mysteriöse Datenbank mit 9952 Namen potenzieller Attentäter weltweit. Schläferzellen, die aktiviert auch als „einsame Wölfe“ jederzeit Anschläge verüben können. Mit Lkw, Autos, Waffen oder Sprengstoff.