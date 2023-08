Dutzende Menschen in Transporter gepfercht

Illegale Einreise

Und auch in den folgenden Tagen zeigten die Kontrollen ihre Wirkung. Am Mittwoch stoppten die deutschen Polizisten in Burghausen einen Neun-Sitzer. In dem Kleinbus waren neben dem Fahrer 17 Türken, die illegal nach Deutschland einreisen wollten. Der Lenker und der Fahrer eines ihn begleitenden Autos kamen in Haft. Um einen Teil der Gruppe kümmern sich die deutschen Beamten, die restlichen Personen wurde an die österreichischen Behörden übergeben.