Siegesserie von Carlos Alcaraz in Toronto gerissen

Damit hat Alcaraz vor seiner geplanten Titelverteidigung bei den US Open in etwas mehr als zwei Wochen einen Dämpfer erlitten. Der Wimbledonsieger, der in Flushing Meadows auf Grand-Slam-Titel Nummer drei losgeht, hatte auch schon in den Vorrunden nicht vollends überzeugt. „Alles, was ich jetzt tun kann, ist zu trainieren, um besser zu werden. Ich habe noch ein paar Wochen bis zu den US Open, aber jetzt werde ich mich auf Cincinnati fokussieren.“