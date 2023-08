Mann lauert Stiefsohn mit Messer vor Zimmertür auf

Nachdem am Freitag in Wien-Margareten ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und seinem Stiefsohn eskaliert war, konnte sich der 13-Jährige in sein Zimmer flüchten. Der Stiefvater wiederum versuchte, mit einem Messer gewaltsam die Tür zu öffnen. Die Mutter des Jungen konnte die Situation nicht entschärfen, somit musste die Polizei anrücken.