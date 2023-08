Wo die älteste Münze Österreichs geprägt wurde

„Nur Bares ist Wahres“ - ein Satz, den viele Österreicher so unterschreiben würden. Denn immer noch bevorzugen sie Münzen und Geldscheine als Zahlungsmittel. Eine Münze, die mit Sicherheit nur wenige in ihrem Geldbörserl haben: die älteste Münze Österreichs. Woher diese stammt und warum sie nicht in Wien, sondern im Waldviertel geprägt wurde - die „Krone“ hat nachgefragt.