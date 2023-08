Wissen Sie, was in Ihrem Mietvertrag steht?

Das Wohnen wird rasant teurer und immer mehr Österreicher sind mit der dazugehörigen Bürokratie überfordert. Oft werden Mietverträge nur überflogen und so manche Tücke und versteckte Bedingungen werden übersehen. Das kann einen in sehr unangenehme Situationen bringen und wenn dann plötzlich unerwartete Kosten anfallen, bricht die Panik aus. Es gibt unglaublich viele Fallen. Wissen Sie im Detail, was in Ihrem Mietvertrag steht? Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare!