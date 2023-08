Diese Länder verbannen „Barbie“-Film aus den Kinos

Mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen schickt der Film „Barbie“ die berühmte Puppe auf ein Abenteuer in die reale Welt. Der Publikumshit von US-Regisseurin Greta Gerwig hat seit seiner Premiere am 21. Juli weltweit mehr als eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt.