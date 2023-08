Mann aus Bauwirtschaft zeigte sich selbst an

Bereits vier Personen in U-Haft

Die Ermittlungen der Behörden in der Angelegenheit waren in der vergangenen Woche publik geworden, nachdem in der KHBG und beim Unternehmen Hirschmann Automotive in Rankweil Hausdurchsuchungen stattgefunden hatten. Vier Personen sitzen in Untersuchungshaft, betroffen sind jeweils ein Mitarbeiter von Siemens und Hirschmann Automotive sowie zwei Mitarbeiter aus der Bauabteilung der KHBG. Ebenfalls festgenommen worden war ein pensionierter KHBG-Mitarbeiter, gegen ihn wird nun auf freiem Fuß ermittelt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit überhöhten Rechnungen gearbeitet und so einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet zu haben.